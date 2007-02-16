Мартинюк хоче «омоскалити» усі обласні ради

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК вважає, що президентська гілка влади є для України “зайвою, чужою українській природі”, і згодом буде скасована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Луганську під час зустрічі представників місцевого самоврядування всіх рівнів Луганської області.

Характеризуючи ситуацію у державі, А.МАРТИНЮК зазначив, що “поступово розвіюється помаранчевий туман та вщухають апетити «любих друзів».

За його словами, головне на сьогодні - навести елементарний порядок у державі, а потім уже поступово перейти до виконання передвиборчих обіцянок, щоб на наступних виборах отримати мандат довіри виборців.

Звертаючись до луганських депутатів, А.МАРТИНЮК закликав: «Не вірте ні в які дострокові вибори, ми прийшли всерйоз і надовго».

Стосовно референдуму щодо вступу України до НАТО, А.МАРТИНЮК висловив переконання, що в найближчі роки його не буде, оскільки його може призначити тільки Президент, а він цього не зробить, оскільки знає відповідь.

Говорячи про завершення політреформи, А.МАРТИНЮК, серед іншого, сказав, що у коаліції не вистачає 300 голосів на сьогодні, і потрібно дочекатися висновків Конституційного Суду. Він дорікнув Конституційному Суду, що такого висновку вже чекають більше року.

Також, на його думку, усі обласні ради треба «омоскалити», тобто передати владу радам, ліквідувати адміністрації, і “залишити за ними як за МОСКАЛЕМ, коли він був представником Президента у Криму, лише контроль за дотриманням законів на територіях”.

Крім того, відповідаючи на запитання, А.МАРТИНЮК повідомив, що, можливо, перегляд держбюджету відбудеться не за результатами першого кварталу, а ще раніше - в бік підвищення соціальних виплат, зарплат, пенсій.

На його думку, неможливо було відразу збільшити зарплати і пенсії, оскільки це була б разова акція, а тому це потрібно робити поступово. “А щоб це можна було виконати, треба працювати і кошти вкладати в економіку”, - сказав перший віце-спікер.

Також А.МАРТИНЮК пообіцяв працівникам місцевого самоврядування відкликати постанову №274, якою місцеві ради обмежили у штатному розкладі, а журналістам комунальних ЗМІ порекомендував не поспішати стати власниками, бо ради з кожним роком ставатимуть все заможнішими, і втрачати такого господаря не варто.