Голова КС розповів, який тиск він вважає нормальним

Голова Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ стверджує, що «тиск на Конституційний Суд чиниться, і чинився завжди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Тиск на Конституційний Суд чиниться, і чинився завжди. Інше питання - в якій формі», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ, додавши, що мається на увазі шантаж, прохання, підкуп. «Прохань особисто до мене не було», - наголосив він, зазначивши при цьому, що з подібних приводів до нього не зверталися судді КС.

В той же час він зауважив, що своєрідним тиском на суд можна назвати й аргументацію, яку викладають у своїх поданнях чи зверненнях особи, які звертаються до КС з проханням розтлумачити норми законів. «Але такий тиск я вважаю нормальним», - сказав І.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Продовжуючи тему, І.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що під певним тиском можна розуміти й публікації в ЗМІ, зокрема, критику на адресу КС, однак такий тиск він особисто, як голова суду, сприймає нормально, оскільки, на його думку, критика сприяє роботі цього державного органу.

Відповідаючи на запитання про закон, що забороняє КС переглядати зміни до Конституції, І.ДОМБРОВСЬКИЙ сказав: “Я ніколи не назву тиском, коли Верховна Рада України приймає закони… Сам факт прийняття закону я не розумію як тиск”.