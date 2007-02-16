Янукович веде зачистку незгодних?

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 14 лютого 2007 року (№240) звільнив Андрія ДАШКЕВИЧА з посади голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва.

Як сказано у відповідній постанові Кабміну, розміщеній на урядовому порталі, Кабмін «прийняв відставку голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва ДАШКЕВИЧА Андрія Вікторовича відповідно до абзацу другого частини другої статті 31 Закону України «Про державну службу» (ст. 31 регламентує причини, за якими держслужбовець може бути відправлений у відставку).

Довідка УНІАН. У ст. 31 Закону України «Про державну службу» відсутня частина 2, а другий абзац Закону виписаний таким чином: «Підставами для відставки є: ...принципова незгода з рішенням державного органу або посадовця, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі; змушення державного службовця до виконання рішення державного органу або посадовця, яке суперечить чинному законодавству, що може заподіяти значну матеріальну або моральну шкоду державі, підприємствам, установам, організаціям або об`єднанням громадян, громадянинові».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого джерело, близьке до уряду, повідомило агентство, що А.ДАШКЕВИЧ подав у відставку з посади голови Держкомпідприємництва. Причина, за якою А.ДАШКЕВИЧ подав у відставку - за власним бажанням, або інша причина, джерело не назвало.

Довідка УНІАН. А.ДАШКЕВИЧ був призначений на посаду голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва в березні 2005 року.