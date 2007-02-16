Радник Ющенка оцінив можливих наступників Путіна

Радник Президента України, керівник групи з підготовки кінцевої Стратегії національної безпеки Володимир ГОРБУЛІН та заступник секретаря РНБО Сергій ПИРОЖКОВ вважають передчасним прогнозувати реальних претендентів на пост Президента РФ на виборах у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, В.ГОРБУЛІН, коментуючи перестановки в російському уряді, висловив думку, що “це дуже сильна і цікава людина (Сергій ІВАНОВ - УНІАН). Я не виключаю, що він може бути в обоймі тих пропозицій, які має Президент ПУТІН по своєму наступнику на виборах 2008 року”.

Він також відзначив, що “фактично сьогодні немає ні у одного, ні у іншого потенційного кандидата – і Д.МЕДВЕДЄВА (перший віце-прем’єр-міністр РФ), і С.ІВАНОВА - програмних висловлювань ні відносно місця Росії, ні відносно характеристик внутрішнього становища в РФ”.

“Тому не дуже тактовно говорити, хто з них приємніший для України. Для цього потрібен час”, - додав радник Президента.

В.ГОРБУЛІН нагадав, що В.ПУТІН дуже швидко проходив всі владні ступені до свого “президентства”.

В свою чергу заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій ПИРОЖКОВ зазначив, що сьогодні ще не визначені кандидати на вибори Президента РФ.

“С.ІВАНОВ і Д.МЕДВЄДЕВ – це люди, які ангажуються ЗМІ, але ще невідомо, хто буде. Ще є більше року. Президент РФ заявив, що він не визначився з кандидатом, якого він буде підтримувати”, - сказав С.ПИРОЖКОВ.

Водночас, на його думку, підвищення статусу С.ІВАНОВА є, безумовно, підготовкою до виборчого процесу в РФ, який тільки розпочинається.

Як повідомляв УНІАН, Сергій ІВАНОВ, який раніше суміщав пости віце-прем`єра і керівника Міноборони РФ, призначений першим віце-прем`єром.

Президент РФ підписав указ про розширення сфери відповідальності С.ІВАНОВА, поклавши на нього обов`язки координації, крім ВПК, частини цивільного сектора в економіці. «В цих умовах він вже не зможе виконувати обов`язки керівника Міноборони. На двох стільцях в даному випадку всидіти не можна», - сказав В.ПУТІН.

Головою Міноборони Росії стане Анатолій СЕРДЮКОВ, який до останнього часу був керівником Федеральної податкової служби.

Керівник апарату уряду Росії Сергій НАРИШКІН став віце-прем`єром із зовнішньоекономічної діяльності.