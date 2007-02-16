Чому заступник Шуфрича покинув шефа

Колишній заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій, член політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Анатолій МЕДВІДЬ пояснює свою відставку з посади заступника міністра принциповою незгодою та “непрофесійною” кадровою політикою, яку проводить керівництво МНС.

Про це А.МЕДВІДЬ заявив на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ з перших днів свого призначення взявся за кадрову політику. “Зібравши заступників міністра, а потім керівників структурних підрозділів він заявив, що його призначення - це адекватна відповідь на вето Президента на закон України про бюджет-2007, а по-друге, було заявлено, що ті, хто працював в міністерстві до 2004 року можуть працювати спокійно, а всі інші підпадають під детальний аналіз їхніх призначень”, - сказав А.МЕДВІДЬ.

Він зазначив, що Н.ШУФРИЧ почав звільняти з посад керівників, які не одним роком служби підтвердили свою професійність та спроможність виконувати завдання, покладені на МНС. Так, замінено десять начальників головних управлінь МНС в областях, на черзі ще 4-5 ГУ в західних областях України. Зокрема, повідомив А.МЕДВІДЬ, звільнено директора Держдепартаменту адміністрації зони відчуження, директора Департаменту подолання насідків Чорнобильської катастрофи, керівництво всього економічного блоку міністерства. Окрім цього, почалася кадрова “чистка” в Державному департаменті пожежної безпеки.

“За право стати головними пожежниками України в серйозну боротьбу включилися декілька угруповань, які, як на аукціоні, готові викласти за цю посаду кругленьку суму з шістьма нулями”, - сказав він.

А.МЕДВІДЬ стверджує, що на посади керівників головних управлінь МНС найбільш техногенно-небезпечних та густонаселених територій, зокрема міста Києва, Донецька та Луганської області, призначено осіб, які взагалі не мали відношення ні до цивільного захисту, ні до пожежної безпеки. “Вершиною абсурду є призначення на керівні посади чорнобильського напрямку колишніх працівників податкової служби”, - сказав він.

А.МЕДВІДЬ розповів, що начальником Головного управління МНС в м. Києві призначено активного члена СДПУ(о), вчителя за освітою Володимира ЗАЙЦЯ, а начальником ГУ в Донецькій області призначено Андрія БОНДАРЕНКА - чоловік колишнього прес-секретаря Бориса КОЛЕСНИКОВА, а нині народного депутата від Партії регіонів Олени БОНДАРЕНКО, начальником Державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного відселення призначено колишнього керівника Яворівської районної податкової інспекції у Львівській області Сергія ВУСА, а звільнено Сергія ПАРАШИНА, який був директором Чорнобильської АЕС. Директором Департаменту подолання наслідків Чорнобильської катастрофи призначено колишнього керівника ДПА одного з районів Львова Мирославу МАЛИЦЬКУ.

За словами А.МЕДВІДЯ, кадрові зміни в МНС, в першу чергу, пов’язані з посадами, які є фінансово-привабливими. Він зауважив, що деяким керівникам державних підприємств, які входять до системи МНС, через посередників або напряму пропонується залишитися на займаній посаді, але при умові так званої “плідної співпраці”. “Теж саме стосується і деяких посад керівників ГУ МНС в областях. Ціна доходить до 100 тис. дол. США”, - заявив А.МЕДВІДЬ.

“Враховуючи останні призначення в міністерстві, можна припустити, що на базі МНС створюється філіал податкової адміністрації з відповідною партійною належність до СДПУ(о)”, - підсумував А.МЕДВІДЬ.

При цьому він зауважив, що кадрові зміни у системі міністерства були і за попереднього керівництва, але вони, в першу чергу, були пов’язані з непрофесійними діями посадовців.

Крім того, на прес-конференції А.МЕДВІДЬ спростував інформацію про звільнення 18 тис. державних службовців, яких нібито було звільнено після Помаранчевої революції. ”Я, як тодішній керівник Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента, хочу заявити, що на той час було звільнено близько 5 тис. осіб, з яких приблизно 2 тис. 700 - держслужбовці, повноваження яких закінчилися з повноваженнями попереднього Президента”, - зазначив А.МЕДВІДЬ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою від 7 лютого прийняв відставку заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолія МЕДВІДЯ.

Як вказувалося у постанові, відставка А.МЕДВІДЯ прийнята відповідно до абзацу другого частини другої статті 31 Закону України “Про державну службу”. Абзац другий частини другої статті 31 Закону України “Про державну службу” визначає такі підстави для відставки: принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі.