Антикризовики провалять Огризка та Короля

Народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ вважає, що парламентська коаліція не проголосує за кандидатури Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ заявив учора журналістам у Донецьку після виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

На запитання про його думку, чи проголосує антикризова коаліція за кандидатури В. ОГРИЗКА і В. КОРОЛЯ, Р.АХМЕТОВ відповів коротко: "Я думаю, ні".

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ учора також заявив, що представники антикризової коаліції заздалегідь настроєні негативно стосовно кандидатур на посаду міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА і голови СБУ В.КОРОЛЯ.

Разом з тим Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що перед внесенням до парламенту кандидатури В.ОГРИЗКА це питання обговорювалося і не викликало заперечень з боку партій, що входять в антикризову коаліцію.