Антикризовики провалять Огризка та Короля
Ахметов думає, що голосування результативним не буде
Народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ вважає, що парламентська коаліція не проголосує за кандидатури Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ заявив учора журналістам у Донецьку після виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.
На запитання про його думку, чи проголосує антикризова коаліція за кандидатури В. ОГРИЗКА і В. КОРОЛЯ, Р.АХМЕТОВ відповів коротко: "Я думаю, ні".
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ учора також заявив, що представники антикризової коаліції заздалегідь настроєні негативно стосовно кандидатур на посаду міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА і голови СБУ В.КОРОЛЯ.
Разом з тим Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що перед внесенням до парламенту кандидатури В.ОГРИЗКА це питання обговорювалося і не викликало заперечень з боку партій, що входять в антикризову коаліцію.