Ющенко може скинути Януковича, якщо домовиться з ПР

Політологи вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має конституційного права відправляти уряд у відставку.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

Зокрема, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО висловив думку, що у Президента немає ні юридичних, ні політичних можливостей розпустити Верховну Раду чи виконавчу гілку влади. “Це може бути тільки узгоджена операція Партії регіонів та Президента. А оскільки це відбудеться не скоро, то навряд можливі якісь зміни політичного статусу сьогоднішнього Кабміну на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - наголосив В.НЕБОЖЕНКО, додавши, що “до літа Кабмін В.ЯНУКОВИЧА не буде піддаватися ніяким атакам й юридичним ревізіям”.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ називає “юридичною безграмотністю” намір Секретаріату Президента звернутися до Конституційного Суду з роз’яснення, чи може глава держави відправити уряд у відставку. На його думку, президентська сторона та «антикризовики» вже надміру загралися в грі «перетягування повноважень». “Скидається на те, що у цих структур вже незабаром ні на що інше не вистачатиме часу, окрім як на “розбірки” між собою. В це невтихаюче протистояння спочатку був втягнутий політикум, а тепер втягується і судова гілка влади”, - зауважив О.ДОНІЙ.

Він підкреслив, що в Конституції не передбачено жодного права Президента розпускати уряд. “Якщо Секретаріат Президента готує подання на цю тему до Конституційного Суду, значить він чомусь розраховує на позитивний результат. Отже, все більше і більше посилюється підозра стосовно наявності або фінансових, або адміністративних важелів впливу на членів Конституційного Суду. Конституційний Суд як інституція і так доволі дискредитована після ганебного рішення про дозвіл Леоніду КУЧМІ балотуватися на третій термін. Нинішні політики очевидно не усвідомлюють, що своїми ігрищами з членами Конституційного Суду вони можуть остаточно знищити авторитет цієї структури”, - вважає він.

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО наголосив, що у Конституції вказано, в яких випадках глава держави має право розпускати Верховну Раду. Він підкреслив, що про право розпуску уряду там не йдеться. “Але якщо є подвійне підпорядкування, тобто уряд підзвітний і Верховній Раді, і Президенту, то, очевидно, Президент буде акцентувати на цьому увагу. Але право вимагати звіт і право відправляти у відставку - це різні речі: в Конституції ніде не сказано, що Президент має право розпускати уряд”, - сказав політолог.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ вважає, що намір Секретаріату Президента звернутись до КС - це черговий виток протистояння між інститутами влади, який зараз виявляється у формі юридичної війни. “Зараз цей виток виходить на рівень Конституційного Суду”, - зауважив В.ГОРБАЧ. За його словами, в Конституції в переліку повноважень Президента пункту про відставку уряду немає, інакше б він не звертався до Конституційного Суду.

“Питання про те, що уряд підзвітний Президенту і трактування відповіді на питання, чи тягне це за собою право розпуску Президентом уряду буде належати до компетенції Конституційного Суду... Моя особиста думка, що трактування норми про відповідальність уряду перед Президентом не означає автоматичного права Президента самостійно відправляти уряд у відставку”, - зауважив політолог.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО також нагадав, що у Конституції не вказано право Президента відправити уряд у відставку. “Глава держави посилається на підзвітність уряду, але прямого правового зв’язку між підзвітністю і розпуском немає. І оскільки в Конституції визначені підстави для розпуску Президентом лише Верховної Ради, і не сказано про те, що Президент може власноруч розпустити уряд, то такого права він не має”, - вважає політолог. “Там йдеться про інше: Президент може висловити недовіру уряду, але остаточне рішення приймає Верховна Рада. Це звернення малоперспективне”, - наголосив В.ФЕСЕНКО.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ наголосив, що в Конституції абсолютно недвозначно описані підстави, за яких Президент може розпускати парламент, а не уряд. “І я вважаю, що це не потребує коментарів Конституційного Суду”, - підкреслив політолог.

На його думку, “це подання до Конституційного Суду виглядає скоріше як відповідь на інтерв’ю Олени ЛУКАШ, яка говорила, що уряд збирається подати до Конституційного Суду подання на велику частину указів Президента, посилаючись на те, що вони нібито суперечать Конституції. “У відповідь Секретаріат Президента лякає уряд тим, що він може отримати висновок від Конституційного Суду про можливість розпуску уряду. Все це не схоже на справи, які можуть мати якийсь позитивний результат. Особливо це стосується розпуску уряду - є парламентська більшість, на яку спирається цей уряд. Це “альфа і омега” виправленої за допомогою політичної реформи Конституції України. Я не сприймаю це як серйозну загрозу для дестабілізації. Це просто продовження політичної гри на втримання максимальної кількості повноважень і можливостей з боку Президента”.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може звернутись до Конституційного Cуду за роз’ясненням, чи може він відправити у відставку уряд.