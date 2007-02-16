Азаров сповна відчує, як то - бути у шкурі Тарасюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив членам Ради національної безпеки і оборони приходити на засідання з мобільними телефонами.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час виступу Президента зі вступним словом на черговому засіданні РНБО у першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА задзвонив телефон. В.ЮЩЕНКО перервав свій виступ і сказав: «я просив би Службу безпеки, вдруге попереджую, що сюди з мобільними телефонами ніхто не заходить».

У свою чергу представник СБУ, який присутній на засіданні, повідомив, що Служба безпеки не відповідає за ці питання, в тому числі й під час засідань РНБО.

У відповідь на це В.ЮЩЕНКО ще раз закликав розібратися, «чому на РНБО люди приходять з мобілками».

«Повиключайте, у кого є. Микола Янович, це ви кожен раз демонструєте, що у вас мобілка є», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я прошу дати розпорядження: з мобілками нікого не запускати. Я думаю, як на засіданнях уряду, так і на РНБО», - додав Президент.