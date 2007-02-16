У березні КС всерйоз візьметься за справу Ющенка

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРІНОВИЧ заявляє, що Конституційний Суд у березні розгляне два подання уряду стосовно законності дій Президента щодо звільнення голів держадміністрацій, яким висловили недовіру місцеві ради.

Про це О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив в ефірі телеканалу “1+1”.

“На початку березня буде перший розгляд справи, який буде стосуватися невиконання главою держави своїх конституційних обов’язків по звільненню голів райдержадміністрацій, де понад 2/3 представників ради висловили їм недовіру", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, інша категорія подань Кабінету міністрів до КС стосується указів глави держави щодо права призначати виконувачів обов’язків голів місцевих адміністрацій, які не працюють в місцевих адміністраціях. “Це напряму суперечить закону про місцеве самоврядування”, - вважає О.ЛАВРИНОВИЧ.

Разом з тим, міністр юстиції не став коментувати подання Президента до Конституційного Суду, яке стосується роз’яснення, чи має право глава держави відправити у відставку уряд. “Коментувати те, чого нема, неможливо. З моєї точки зору, неможливо знайти жодної правової підстави, щоб реалізувати бажання щодо відставки Кабінету міністрів не Верховною Радою, а Президентом”, - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.