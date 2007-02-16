Ющенко помітив, що з України вивозять стільки ж грошей, скільки ввозять
Президент вважає це загрозою
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає масштаби відтоку капіталів з України загрозою національній безпеці держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки України.
За його словами, масштаби відтоку капіталів з України останніми роками досягли рівня, який можна кваліфікувати як загрозу національній безпеці.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що не має чіткої статистики з цього питання, однак вже хоча б один показник свідчить про загрозливий рівень відтоку капіталів. За даними Президента, за період з 2004 року і 9 місяців минулого року рівень відтоку капіталів з України становив 12,9 млрд. дол. США.
Водночас, обсяг інвестицій в Україну, за інформацією В.ЮЩЕНКА, за аналогічний період становив 13,2 млрд. дол. Таким чином, за його словами, ми маємо два паралельні процеси: з одного боку, ми пишаємось рівнем інвестицій в нашу державу, з другого боку - майже аналогічна сума коштів була вивезена з України.
На думку В.ЮЩЕНКА, якщо ретельніше проаналізувати і звести статистичні дані, то сума вивезених з України коштів може бути значно більшою.
Президент наголосив, що однією з основних причин цього процесу є відсутність сприятливого інвестиційного клімату в Україні.
«Зараз за цим круглим столом ми маємо проаналізувати питання, чому у нас не сформоване комфортне середовище для підприємництва», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він також наголосив, що з проблемою відтоку капіталів з України мають активніше боротися правоохоронні органи.
«Чому суди не розглянули жодну із подібних справ?» - запитав В.ЮЩЕНКО.