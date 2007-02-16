Мартинюк вважає непрохідними кандидатури Короля та Огризка

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК вважає непрохідними у парламенті кандидатури Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ та Володимира ОГРИЗКА – на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Луганську.

На думку А.МАРТИНЮКА, Президентові необхідно було попередньо провести низку консультацій з приводу їх призначень. За його словами, коаліція не вноситиме власні кандидатури на ці посади, хоча має на це право, а розглядатиме лише кандидатури, запропоновані Президентом.

Коментуючи заяву народного депутата від Партії регіонів Ріната АХМЕТОВА про можливе входження до коаліції фракції Блоку Юлії Тимошенко, А.МАРТИНЮК зазначив, що це нереально і неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.

6 лютого Президент вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.КОРОЛЯ головою Служби безпеки України.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 15 лютого заявив, що представники антикризової коаліції заздалегідь настроєні негативно стосовно кандидатур на посаду міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА і голови СБУ В.КОРОЛЯ.

Разом з тим Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що перед внесенням до парламенту кандидатури В.ОГРИЗКА це питання обговорювалося, і не викликало заперечень з боку партій, що входять в антикризову коаліцію.