Тарасюк: Народний рух не збирається об’єднуватись з БЮТ

УНІАН. Народний рух України не збирається об’єднуватись з БЮТ. Про це заявив лідер НРУ Борис ТАРАСЮК в інтерв’ю журналу “Комерсант”.

За його словами, сьогодні НРУ веде активну роботу щодо об’єднання партій правого спектра, і в першу чергу це стосується обох рухів. “Ми – керівництво обох партій (НРУ та УНП) – повинні діяти відповідно до настроїв у нашому середовищі. А настрої такі, що переважна більшість і в НРУ, і в УНП виступають за об’єднання партій”, - наголосив він, додавши, що виборці також висловлюються за об’єднання партій патріотично-демократичного спрямування.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що не вважає партії, що входять до БЮТ, партіями правого спектру. Він висловив думку, що БЮТ тяжіє до лівого центру.

Б.ТАРАСЮК також категорично заперечив можливість поглинання НРУ такими силами, як БЮТ, НСНУ. “Ми готові до співробітництва, до координації, але не до поглинання”, - сказав він.

Водночас, Б.ТАРАСЮК висловився за доцільність об’єднання зусиль з цією політичною силою: “Якщо об’єднати сили лівого центру, центру й правого флангу, які переживають за інтереси України, що в цьому поганого?”. Лідер НРУ нагадав, що ці сили були разом під час президентських виборів.