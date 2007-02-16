Переобраний президент Асоціації фермерів

Президентом Асоціації фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) обрано Ярослава КАРДАША. Про це сам Я.КАРДАШ повідомив у телефонній розмові кореспонденту УНІАН.

За словами Я.КАРДАША, таке рішення було ухвалене сьогодні на 17-му з`їзді АФЗУ в Києві.

Колишній президент Асоціації Іван ТОМІЧ, який обіймав цю посаду з 1997 року, на з`їзді повідомив про своє рішення зайнятися політичною діяльністю.

Із 4 кандидатів на посаду президента Асоціації був обраний Я.КАРДАШ, який обіймав посаду заступника президента АФЗУ з 2004 року.

Нагадаємо, на сьогодні І.ТОМІЧ є головою Партії відродження села, зареєстрованої в серпні 2006 року (як правонаступниця Партії вільних селян і підприємців України).