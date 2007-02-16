Кримські ”нашоукраїнці” готові бачити Луценка лідером НСНУ

Рада Кримської республіканської організації партії "Народний Союз "Наша Україна" готова підтримати кандидатуру екс-керівника МВС Юрія ЛУЦЕНКА на посаду голови партії. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-центр Кримської організації НСНУ.

За даними прес-центру, обговорення претендентів на посаду керівника партії відбулося сьогодні в Сімферополі на розширеному засіданні Ради кримської організації НСНУ.

"На думку членів Ради, головою партії має стати досвідчений політик, лідер, наділений яскравою харизмою, здатний консолідувати не тільки "Нашу Україну", але й об`єднати демократичні сили в країні. Саме такою людиною є екс-міністр МВС України Юрій ЛУЦЕНКО", - заявляють у прес-службі кримської парторганізації.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Кримської НСНУ, члени Ради вважають, що Ю.ЛУЦЕНКО здатний вести продуктивний діалог з іншими політичними силами, крім того, має авторитет не тільки в партійному середовищі, але й серед громадян, які не підтримують жодну з партій.

Народний депутат-"нашоукраїнець", заступник керівника Кримської організації НСНУ Володимир ШКЛЯР зазначає, що "зараз у партії йде відкрита дискусія навколо того, хто повинен стати біля керма НСНУ, фактично, йдеться про вибір шляху, про майбутнє "Нашої України", і питання лідера, його особистих якостей, грає тут не останню роль".

Рада кримської організації НСНУ має намір рекомендувати кандидатуру Ю.ЛУЦЕНКА на Кримській республіканській партійній конференції НСНУ, яка намічена на початок березня.

НСНУ обиратиме лідера партії на з`їзді, який планується провести 31 березня.