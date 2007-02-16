Єхануров закликає до співпраці з БЮТ

Проблеми та перспективи співпраці з Блоком Юлії Тимошенко на місцевому рівні, зокрема, в обласній, районних та міських радах, обговорив з членами політради обласної організації «Народного союзу «Наша Україна» у Рівному екс-прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він висловив думку, що на місцевому рівні потрібно налагодити тіснішу співпрацю між цими політичними силами, щоб можна було домовлятися так, як домовилися їх керівники парламентських фракцій, підписавши відповідну заяву.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що його поїздка на Рівненщину як одного з партійних кураторів області продиктована ще й звітно-виборчою кампанією, підготовкою до партз’їзду НСНУ, який відбудеться у Києві 31 березня. А для цього, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, «треба краще відчути один одного».

Ю.ЄХАНУРОВ також виступив з лекцією про економічну ситуацію в державі перед студентами та викладачами Міжнародного економіко-гуманітарного університету, взяв участь у прямому ефірі місцевих «Радіо Трек» та телеканалу «Рівне-1».