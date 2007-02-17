Засідання Ради національної безпеки (5 фото)
Розглядалися відтік капіталів та допуск іноземних військових на територію України
16 лютого під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Секретаріаті глави держави відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
РНБО розглянула питання щодо допуску підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2007 році в рамках військового співробітництва для участі у багатонаціональних військових навчаннях.
На засіданні РНБО Президент України заявив, що масштаби відтоку капіталів з України є загрозою національній безпеці держави. За його словами, у період з 2004 р. по вересень 2006 р. відплив капіталу з України становив 12,9 млрд. доларів США. За результатами засідання РНБО уряду буде запропоновано підготувати зміни до законодавства для вирішення проблеми відтоку капіталів.
|Засідання Ради національної безпеки та оборони України
|Міністр оборони Анатолій Гриценко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій Гайдук, прем’єр-міністр Віктор Янукович та Президент Віктор Ющенко під час засідання РНБО
|Заступник голови Секретаріату Президента Арсеній Яценюк та народний депутат Петро Порошенко
|Міністр оборони Анатолій Гриценко і прем`єр-міністр Віктор Янукович
|Президент України Віктор Ющенко і голова Секретаріату Президента Віктор Балога
Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН
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