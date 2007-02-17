Ющенко нагородив Потебенька орденом (3 фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом «за визначний особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності та правопорядку, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 70-річчя від дня народження» нагородив радника Генеральної прокуратури України Михайла ПОТЕБЕНЬКА орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Статут ордена князя Ярослава Мудрого Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджуються громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства.

Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого здійснюється Указом Президента України.

Вищим ступенем ордена є І ступень.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого будь-якого ступеня іменується кавалером ордена князя Ярослава Мудрого.

Девіз ордена князя Ярослава Мудрого - “Мудрість, честь, слава”.

Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджуються громадяни України, удостоєні однієї з державних нагород України або відзнак Президента України.

Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого наступного ступеня можливе не раніш як через 3 роки після нагородження орденом попереднього ступеня.

Нагородження орденом князя Ярослава Мудрого може бути проведено посмертно.

Ніхто не має права позбавити кавалера ордена князя Ярослава Мудрого його нагороди.

Іноземні громадяни і особи без громадянства нагороджуються:

орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня - глави суверенних держав;

орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня - глави урядів і парламентів суверенних держав, видатні державні і громадські діячі;

орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня - міністри закордонних справ, керівники інших зовнішньополітичних відомств, посли іноземних держав в Україні;

орденом князя Ярослава Мудрого ІV і V ступеня - відомі вчені, митці, письменники, релігійні діячі, бізнесмени, правозахисники, спортсмени та інші особи.

Орден князя Ярослава Мудрого всіх ступенів, як правило, вручає Президент України.

Нагородженому орденом князя Ярослава Мудрого вручається комплект атрибутів відзнаки:

до І ступеня - знак ордена, дві зірки ордена, плечова нагородна стрічка з бантом, мініатюра знака ордена, грамота про нагородження;

до ІІ ступеня - знак ордена, зірка ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка;

до ІІІ, ІV, V ступеня - знак ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка.

У разі втрати (псування) атрибутів ордена князя Ярослава Мудрого дублікати, як правило, не видаються.

Дублікати знака ордена, зірки ордена, мініатюри знака ордена князя Ярослава Мудрого та орденської книжки видаються Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України на її розсуд за кошти нагородженого або безплатно.