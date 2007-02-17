Антикризова коаліція завдає удар у відповідь

У Сумах лідери обласних осередків СПУ, КПУ та Партії регіонів заявили про спільну політику у вирішенні земельних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в політичній заяві Сумських обласних організацій Партії регіонів, Соціалістичної партії України, Комуністичної партії України щодо вирішення земельних питань на Сумщині. Заяву підписали голова Сумського обласного відділення Партії регіонів, народний депутат України Володимир БОНДАР, перший секретар Сумського обласного комітету Соціалістичної партії України, народний депутат України Леонід МОРДОВЕЦЬ та перший секретар Сумського обласного комітету Комуністичної партії України, депутат обласної ради Володимир ДАНИЛЕНКО.

Заявники наголошують на тому, що "на зборах депутатів БЮТ всіх рівнів, які відбулися 31.01.07р., Юлія ТИМОШЕНКО визначила одними з головних напрямків стратегії БЮТ боротьбу за передачу землі в приватні руки тільки шляхом проведення аукціонів. При цьому вона відзначила «позитивний» досвід роботи в цьому напрямку Сумської обласної партійної організації БЮТ (кіcтяк якої склала Сумська міська організація) та відзначила незадовільну роботу Донецької партійної організації".

Щоб розвіяти ніби-то позитивний досвід Сумщини, підписанти нагадали, що "після виборів 2006 р. помаранчева більшість в Сумській обласній та міській радах взяла під повний контроль ключові комісії. Так в Сумській міській раді комісію з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин, природокористування та екології очолив «бютівець» В.ШИЛОВ, комісію з питань контролю за використанням об`єктів комунальної власності та приватизації — «бютівець» К.ЄФІМЕНКО, комісію з питань промисловості, транспорту, зв`язку та енергозбереження — «бютівець» А.МАЛЮК, комісію з питань розвитку підприємництва, побутового та торговельного обслуговування населення — «бютівець» В.ВОЙТЕНКО".

У той же час на прес-конференції були наведені факти того, що в Сумах мають місце конфлікти, пов`язані з роздачею земель, і до яких причетні депутати саме із фракції БЮТ. Зокрема, журналісти були ознайомлені із списком адрес, за якими депутати цієї фракції у міськраді без ніяких аукціонів одержали земельні наділи. Серед них – депутати ВЕГЕРА, РЕПЕТУН, голова "земельної" комісії міськради ШИЛОВ, а також член "земельної" комісії, дружина голови обласної ради Ірина ШАПОШНІК, якій дісталося аж три ділянки землі.

Також відзначалося, що Володимир ШИЛОВ "вже мав досвід земельних стосунків, пов`язаний зі скандальним виділенням під забудову земельних ділянок по вулиці Криничній, і цей конфлікт широко висвітлювався в ЗМІ та відомий всім жителям області".