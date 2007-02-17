Луценко: Людей не цікавить, що Янукович думає про НАТО

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО закликає прихильників різних політичних сил приєднуватись до акції «Народної самооборони».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції в Одесі.

«Я хочу бачити на своєму мітингу і прапори інших політичних сил», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, представники СПУ почали виходити на мітинги «Народної самооборони» у Полтаві, Хмельницьку і Черкасах.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО закликає прихильників Партії регіонів запитати у обраних ними політиків, що вони зробили для покращання життя народу. «Я хотів би їх (прихильників Партії регіонів) спитати, ви готові запитати у найманих вами політиків, де покращення нашого життя вже сьогодні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, людей не цікавить, що думає прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ про НАТО, про мови, як він ставиться до ПУТІНА, БЛЕРА або БУША, людей, насамперед, цікавить вирішення проблем, пов’язаних з тарифами, платою за земельний пай, зарплатами і пенсіями.