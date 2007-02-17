Хто замінить Томенка?

Фракція Блоку Юлії Тимошенко наступного пленарного тижня має намір визначитись з кандидатурою, яка очолить парламентський комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив колишній голова зазначеного комітету, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО в Чернівецькій області під час проведення акції «Етнозима: Масляна на Буковині».

М.ТОМЕНКО наголосив, що головування у цьому комітеті згідно з домовленостями між фракціями залишиться за фракцією БЮТ. При цьому він зауважив, що на даний час обговорюється декілька кандидатур, які можуть очолити комітет. Зокрема, це члени фракції БЮТ – Андрій ШКІЛЬ, Володимир КУРІННИЙ, Олег НАДОША та Людмила ДЕНИСОВА.

При цьому М.ТОМЕНКО вважає, що комітет має очолити та людина, яка і раніше працювала в ньому. «Але мій підхід полягає в тому, що ідеальний варіант – це кандидатура, яка працювала в комітеті. Тому я буду пропонувати обрати або КУРІННОГО, або НАДОШУ», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Верховна Рада України обрала М.ТОМЕНКА заступником голови ВР.