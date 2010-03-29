Міністр юстиції: звеличення Сталіна є неприпустимим
Усіх тиранів залишити як урок для нащадків
Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє про неприпустимість звеличення Йосипа Сталіна через встановлення йому пам’ятника.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Міністерстві юстиції заявив О.ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи намір комуністів встановити у Запоріжжі перший за часів незалежності України пам`ятник Й.Сталіну.
"Я вважаю, що повертатись в історію, в ті сторінки історії, які принесли величезний біль мільйонам людей багатьох країн, - це неприпустимо. Всі тирани, які принесли горе людям повинні бути в історії залишені як урок для нащадків, а не як об’єкт для звеличення", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, до 9 травня 2010 р. Запорізький обком КПУ має намір встановити у Запоріжжі перший за часів незалежності України пам`ятник Сталіну.