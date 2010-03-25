У Запоріжжі поставлять пам'ятник Сталіну

У Запоріжжі до 9 травня буде встановлений пам`ятник Йосипу Сталіну.

Як повідомив УНІАН секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ, "пам`ятник Йосипу Сталіну - генералісимусу, під керівництвом якого була завойована велика перемога над німецько-фашистськими загарбниками", буде встановлений у Запоріжжі на прохання ветеранів Великої Вітчизняної війни і учасників бойових дій 1941-1945 рр.

За словами О.ЗУБЧЕВСЬКОГО, пам`ятник буде напівфігурою у військовій формі із Зіркою Героя, встановленою на постаменті з червоного граніту. Загальна висота скульптурної композиції - близько 3 метрів.

Створюється пам`ятник Й.Сталіну в Києві - в майстерні художника, ім`я якого в запорізькому обкомі КПУ не розголошують, зазначаючи лише, що "автор - прихильник ідей Комуністичної партії, і частину робіт робить безоплатно". Загальна вартість реалізації проекту також не називається.

За словами О.ЗУБЧЕВСЬКОГО, "на сьогодні на пам`ятник Сталіну зібрано близько 35 тис. грн. - це більше половини необхідних коштів. У яку суму обійдеться реалізація проекту - поки що сказати складно, оскільки ціни на транспортування і будівельно-монтажні роботи змінюються".

Під час і після установки пам`ятник Й.Сталіну, за даними Запорізького обкому КПУ, охоронятиметься - планується встановити біля пам`ятника камери відео спостереження, що працюватимуть цілодобово. За словами О.ЗУБЧЕВСЬКОГО, "комуністи також готові до всіляких провокацій" і мають намір "дати відсіч" усім, хто спробує перешкодити відкриттю пам`ятника або спаплюжити його.