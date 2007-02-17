Юлія Тимошенко у Черкасах (5 фото)

Лідерка БЮТ здійснює поїздку регіонами, де БЮТ має великі фракції

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко здійснює поїздку по регіонах, де БЮТ має великі фракції. Причиною поїздки стало набуття чинності положенням про імперативний мандат для депутатів місцевих рад. 15 лютого Юлія Тимошенко брала участь в сесії Черкаської міської ради. Фото Александра Прокопенко / POOL / УНІАН

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