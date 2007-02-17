”Європейська платформа для України” розробила Податковий кодекс

Громадсько-політичний рух „Європейська платформа для України” разом з об’єднанням підприємців розробили проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер руху „Європейська платформа для України”, народний депутата України Микола КАТЕРИНЧУК на прес-конференції у Вінниці.

За його словами, через 10 днів до парламенту буде подано новий Податковий кодекс.

„Цей кодекс розроблений на основі ефективних механізмів діючого податкового законодавства й доповнений пропозиціями з удосконалення взаємодії між державою та малим й середнім бізнесом”, - зазначив депутат.

М.КАТЕРИНЧУК додав, що у проекті Податкового кодексу більшість статей написано самими підприємцями, які збалансовано вписані у податково-фіскальну систему держави і не передбачають революційних змін, а також містить положення про соціальну відповідальність і держави і бізнесу.