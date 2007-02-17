Виступ Луценка в Одесі наразився на спротив

Політичний проект «Народна самооборона» представив сьогодні в Одесі лідер Громадянського руху, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, 25-хвилинне спізнення на зустріч з журналістами Ю.ЛУЦЕНКО пояснив тривалими зустрічами з одеситами. Мета «Народної самооборони» в тому, сказав він, щоб «дати народу висловити свою думку про соціально-економічну ситуацію в країні, а можливо, і протест проти свавілля властей».

За його словами, першим кроком організації стане «Марш справедливості», запланований на весну – конкретні терміни поки не визначено. Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що «приїхав запитати одеситів, чи задоволені вони владою? І якщо ні – люди можуть вийти на площі і самоорганізуватися на місцях, при цьому партійна приналежність значення не має».

Серед актуальних одеських проблем Ю.ЛУЦЕНКО відзначив перш за все передачу в приватні руки «Малинівського ринку» і триваюче захоплення земель в паркових зонах міста. А ось проблема тарифів на послуги ЖКГ, на думку радника Президента, «має вирішуватися в Києві, зокрема, слід зняти ПДВ на послуги в житлово-комунальній сфері».

Про свого наступника Василя ЦУШКА екс-глава МВС відгукнувся позитивно, проте заявив, що судячи з останніх призначень, той не «керує процесом і є весільним генералом без звання».

На Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку, відбувся концерт, організований «Народною самообороною». А о 17.00 до кількох тисяч одеситів, присутніх під малиновими прапорами, звернулися з імпровізованої сцени Тарас СТЕЦЬКІВ, Микола КАТЕРИНЧУК і Ю.ЛУЦЕНКО. Вони закликали «вимагати від політиків виконання передвиборних зобов`язань, домагатися поліпшення умов життя. А якщо власті в цьому відмовлять, виходити на вулиці і площі, ставати під малинові прапори і вливатися до лав «Народної самооборони».

Під час зустрічі Ю.ЛУЦЕНКА з одеситами комуністи і групи молодчиків, яких раніше можна було бачити на мітингах Партії регіонів, а також інші опоненти «Народної самооборони» влаштовували сутички з прибулими на Приморський бульвар жителями міста і глушили виступи ораторів завиванням сирен. Співробітники міліції іноді втручалися в «розборки», а частіше спостерігали з боку, як групи хуліганів влаштовували бійки.