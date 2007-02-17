Костенко: праві партії готують весняний наступ на уряд Януковича

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що політичні партії правого спрямування невдовзі об’єднаються для створення нового політичного проекту «Українська правиця», який поведе весняий наступ на нинішній уряд Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОСТЕНКО заявив у Рівному на обласній конференції депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів від УНП.

За його словами, партійним активістам зараз важливо «об’єднати виборців довкола захисту їхніх соціально-економічних інтересів та гідно представляти політику партії у місцевих радах». Для роз’яснення цих завдань керівники УНП і проводять у регіонах збори своїх представників у місцевих радах та органах місцевого самоврядування, зазначив лідер УНП.

На прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив створення потужної «Української правиці», Ю.КОСТЕНКО зазначив, що початок об’єднанню політичних сил уже покладено угодою про спільні дії УНП та Народного руху України. Однак про повне об’єднання цих політичних сил поки що не йдеться, оскільки, виходячи з умов нинішнього законодавства, партії, які об’єднуються, втрачають своє майно.

Як повідомив Ю.КОСТЕНКО, з метою уникнення такої ситуації та створення можливостей для повного об’єднання цих партій, він разом з лідером НРУ Борисом ТАРАСЮКОМ звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, щоб той ініціював відповідні зміни до закону «Про політичні партії».

Ю.КОСТЕНКО також зазначив, що, окрім цих двох партій, ймовірними політичними партнерами в «Українській правиці» будуть ВО «Свобода», УРП «Собор» та деякі інші політичні партії правої орієнтації.

Лідер УНП та голова обласної організації УНП, екс-губернатор Рівненщини Василь ЧЕРВОНІЙ повідомили про своє негативне ставлення до політичних проектів «Європейська платформа» та «Народна сомооборона», які пропонують українському суспільству їхні лідери Микола КАТЕРИНЧУК та Юрій ЛУЦЕНКО. Вони назвали ці проекти такими, що не мають нової політичної якості, «і все це нагадує політичний блуд та обман народу».