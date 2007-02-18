У Нашій Україні вважають, що Ющенко має реально очолити партію

Народний депутат України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що з’їзд партії “Народний Союз Наша Україна” необхідно проводити лише тоді, коли партія визначиться зі своїм лідером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у суботу на звітно-виборній конференції Івано-Франківської обласної організації НСНУ.

За його словами, делегати з’їзду повинні отримати чіткий наказ, що фактичним лідером партії має бути Президент України Віктор ЮЩЕНКО, і саме за це слід голосувати. Делегати конференції оплесками сприйняли цю пропозицію.

Водночас П.ПОРОШЕНКО визнав, що у Президента України може бути інша думка з цього приводу. «Я переконаний, що з`їзд треба збирати тоді, коли ми визначимось з лідером партії. І лише тоді цей з’їзд стане святом, стане дійством, яке відбувалось 16 січня 2002 року, коли ЮЩЕНКО висувався (у кандидати в президенти – УНІАН), - наголосив народний депутат.

За його словами, “з’їзд має бути готовий і скликатися лише тоді, коли ми зможемо продемонструвати усій країні об’єднання демократичних сил навколо НСНУ».

П.ПОРОШЕНКО не впевнений, чи відбудеться з’їзд НСНУ 31 березня, «бо маленькі божки, князьки, кожен зі своєю булавою хочуть мати вплив, щоб від них усе залежало».

На думку П.ПОРОШЕНКА, на з’їзді демократичні сили мають оголосити про своє об’єднання або про те, що «не об’єднаються ніколи».

Потенційними партнерами для об’єднання з НСНУ він назвав Українську народну партію, Народний рух України, партію “Пора”, Громадянський рух «Народна самооборона», УРП “Собор”.

У свою чергу на конференції народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ також висловився за те, що В.ЮЩЕНКО «має реально очолити НСНУ, а не бути лише почесним її головою».

П.ПОРОШЕНКО зауважив, що якщо Президент не погодиться очолити партію, то він особисто не буде претендувати на цю посаду. «Якщо мене буде хтось висувати і, безумовно, там будуть кандидатури В.ЮЩЕНКА і тих політиків, з якими я буду пов’язувати новий поштовх розвитку партії, я зніму свою кандидатуру, - наголосив П.ПОРОШЕНКО. - Якщо я цього не побачу, я допускаю два варіанти: або я висунусь, або я зроблю крок вбік і взагалі не буду входити до складу Ради партії, щоб своєю присутністю не освячувати ті дії, з якими я не згоден. Бо перебування у владі не є самоціллю, повірте, для будь-якого нормального політика».

На його переконання, перебування у НСНУ Юрія ЛУЦЕНКА разом з «Народною самообороною» підсилить партію. «Тоді голоси наших симпатиків знову не будуть розтягуватися всіма політичними силами, а будуть об’єднуватися», - зауважив депутат.

За словами П.ПОРОШЕНКА, для цього потрібні дві складові: бажання НСНУ, яке має бути продемонстровано, і бажання Ю.ЛУЦЕНКА та «Народної самооборони». Він вважає, що для демократичних сил настав час «збирати каміння, бо ризикувати нині вже не маємо права».