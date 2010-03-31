Студенти виставили оцінки і передали Табачнику «заліковку»

Сьогодні студенти Києва виставляли “оцінки” міністру освіти і науки України Дмитру ТАБАЧНИКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як в рамках Всеукраїнської «АнтиТабачної» кампанії власні оцінки міністрові вже виставили студенти Львова, Тернополя, Луцька, Харкова та Кіровограда, символічна «Заліковка» посадовця прибула до Києва.

У «Заліковій книжка» Д.ТАБАЧНИКА студентами різних міст виставляли оцінки з таких предметів: «Основи казнокрадства», «Політична клоунада», «Історична містифікація», «Налапокладство», «Основи ДІМОкратії та ДІМОгогії» та ін.

Київська частина “іспиту” новопризначеного міністра освіти розпочалася о 10.00 біля корпусів КПІ, після чого “заліковка” обійшла ще червоний корпус КНУ імені Шевченка та Києво-Могилянську академію.

На спинах студентів Могилянки було зображено закреслений портрет міністра у червоному колі. З пилососами в руках вони танцювали під пісню до фільму «Мисливці за привидами», текст якої був змінений на «Геть Табачника!».

Під час акції студенти також заявили, що, на відміну від міністра освіти, вони виступають проти скасування державного іспиту з української мови у вищих навчальних закладах.

Співкоординатор акції Богдан ПАЦКАНЬ зазначає: «Наше завдання полягає в тому, щоб діяти. Тільки в дії ми зможемо перемогти. Якщо ми будемо чекати, доки вони самі подадуть у відставку, це дурниці. Не подіє – буде акція, ще не подіє – буде наступна акція, і так далі».

При цьому студенти стверджують, що події 25 березня, коли співробітниками міліції було затримано одного з активістів кампанії за відставку Д.ТАБАЧНИКА, їх не зупиняють. На думку Б.ПАЦКАНЯ, цей випадок - «це, свого роду, повернення кучмізму. Тому що людей за їхні переконання, за мирні акції, за те, що вони роблять в рамках законодавства України, і мають право не те, щоб не погоджуватися, виявляти якийсь спротив, їх незаконно затримують з невідомих причин».

Організатори акції передали “Заліковку” Д.ТАБАЧНИКА до Міністерства освіти.

Загалом в усіх містах, де побувала “Заліковка”, зібрано більш як 10 тисяч підписів студентів, повідомляє “Українська інформаційна служба”.