Азарову не вистачає місць, щоб задовольнити апетити соратників?

Кабінет міністрів України розпорядженнями № 703-р і № 704-р від 31 березня ввів додаткові посади: першого заступника міністра оборони і заступника міністра внутрішніх справ.

Тексти відповідних розпоряджень за підписом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА оприлюднені на Урядовому порталі.

Водночас, поки не повідомляється, хто призначений на ці посади.