Азарову не вистачає місць, щоб задовольнити апетити соратників?

13:03, 01 квітня 2010
Політика
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Розпорядження - на урядовому порталі

Кабінет міністрів України розпорядженнями № 703-р і № 704-р від 31 березня ввів додаткові посади: першого заступника міністра оборони і заступника міністра внутрішніх справ.

Тексти відповідних розпоряджень за підписом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА оприлюднені на Урядовому порталі.

Водночас, поки не повідомляється, хто призначений на ці посади.

 

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