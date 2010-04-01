Азарову не вистачає місць, щоб задовольнити апетити соратників?
13:03, 01 квітня 2010Політика
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Розпорядження - на урядовому порталі
Кабінет міністрів України розпорядженнями № 703-р і № 704-р від 31 березня ввів додаткові посади: першого заступника міністра оборони і заступника міністра внутрішніх справ.
Тексти відповідних розпоряджень за підписом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА оприлюднені на Урядовому порталі.
Водночас, поки не повідомляється, хто призначений на ці посади.
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