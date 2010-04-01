Експерт не сумнівається, що Черновецького посунуть

Команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не втратить шанс використати час до місцевих і, можливо, позачергових парламентських виборів для формування електорального поля у Києві і переорієнтації адмінресурсу. Так заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував перспективу розведення посад Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі АМС, на думку експерта, «команда В.ЯНУКОВИЧА досить динамічно консолідує владу у своїх руках. І зараз їм не має сенсу йти на компроміси з командою, яка бореться за виживання. Тому можна не сумніватися, що найближчим часом посади мера і голови міської держадміністрації у Києві будуть розділені. Таким чином, оточення В.ЯНУКОВИЧА не лише переформатує систему влади у столиці, а й спробує істотно переорієнтувати адміністративний ресурс. Це принципово важливо напередодні місцевих – і особливо позачергових – парламентських виборів».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, на пост голови КМДА не буде призначено політика, найімовірніше, це буде управлінець, що знає особливості нинішньої системи влади.

«На посаду голови КМДА не призначатиметься політик. Тому прихід того ж РИБАКА або ПИЛИПИШИНА маловірогідний. Для переформатування адмінресурсу необхідна людина, яка знає цю систему зсередини. Тому, найімовірніше, ним буде Ігор ЛИСОВ, який вже працював у структурі КМДА і багато років веде бізнес у Києві», - прогнозує О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Водночас, на думку експерта, «найбільш органічним на цій посаді виглядав би багаторічний голова міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ, який має достатньо непоганий електоральний заділ і не сприймається пересічними киянами і місцевою політичною елітою як варяг».