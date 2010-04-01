Верховна Рада проголосувала за голову Держкомтелерадіо

Верховна Рада України призначила Юрія ПЛАКСЮКА головою Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 430, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, відповідне рішення підтримали 165 депутатів з фракції Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 11 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Як повідомляв УНІАН, до цього призначення Ю.ПЛАКСЮК обіймав посаду заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, на яку був призначений Верховною Радою у квітні 2005 року.