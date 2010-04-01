Портнов: за кілька років ПР замислиться, що наробила

Народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає, що через декілька років Партія регіонів замислиться над тим, як захиститися від свого ж механізму нефракційного формування коаліції.

Про це депутат заявив в інтерв`ю «Лівому берегу», відповідаючи на запитання, чи вважає він легітимним зміни до Регламенту Верховної Ради, що освятили коаліцію «тушок».

«Думаю, що на цьому етапі розумувати щодо легітимності коаліції вже немає сенсу. Питання легітимності коаліції – у владі Конституційного Суду, - сказав А.ПОРТНОВ. - Якщо суд вирішить, що (коаліція) легітимна, значить, так тому й бути».

Єдина проблема, вважає А.ПОРТНОВ, що «на наступних парламентських виборах коаліцією й владою стане той, хто швидше добіжить до маленького голодного депутата з розгорненою комерційною та кадровою пропозицією. Тобто, вигравши сьогодні в КС, партія влади сформує парламентську більшість, а через декілька років замислиться над тим, як захиститися від свого ж механізму нефракційного формування коаліції. Але це все філософія, оскільки останні роки будь-яка влада виходить із необхідності вирішувати проблеми мірою їх виникнення».