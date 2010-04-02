Європа закрила очі на коаліцію, але на місцеві вибори не закриє

До рішення Конституційного Суду щодо направленого сьогодні Верховною Радою проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо термінів повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів)» будуть «високі європейські вимоги».

Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН політолог Дмитро ВИДРІН.

«Я думаю, що Конституційний Суд швидко розгляне, оскільки всі розуміють, що постійно тлумачити Конституцію двозначно не можна, потрібно іноді тлумачити однозначно і за тими вимогами, яких вимагає Європа», - сказав Д.ВИДРІН.

За його словами, Європейський Союз завжди більш педантичний до муніципальних, ніж до центральних проблем України. Він відзначив, що Європа «закрила очі» на формування коаліції у Верховній Раді, вважаючи це внутрішньою справою парламенту, проте ЄС не мовчатиме у разі порушення прав місцевих громад щодо термінів виборів.

Тому, відзначив Д.ВИДРІН, до рішення Конституційного Суду щодо внесення змін до Основного Закону в частині термінів повноважень парламенту Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів будуть «високі європейські вимоги».

Політолог прогнозує у зв`язку з цим, що постанову КС буде винесено швидко, і місцеві вибори відбудуться цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 квітня, ВР направила до Конституційного Суду законопроект про встановлення однакових термінів повноважень (по 5 років) місцевих рад і голів міст і сіл, і призначення їх виборів на 27 березня 2011 року.