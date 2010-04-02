Литвин побачив У ВР провокацію громадянського конфлікту

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні провокується громадянський конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

На думку спікера, політики і політичні сили «шукають приводи для сутички, для громадянського конфлікту». При цьому він наголосив: «Це абсолютно однозначно».

В.ЛИТВИН додав, що парламент «обраний ареною для демонстрації цього політичного протистояння на всю державу».

«Мова не йде абсолютно про комітети, а мова йде про те, щоб не допустити розгляду і ухвалення державного бюджету», - вважає він.

За словами В.ЛИТВИНА, відсутність державного бюджету може призвести до відмови міжнародних організацій від співпраці з Україною, до поглиблення кризи, що, у свою чергу, може провокувати конфлікти.

«Провокуються зіткнення», - заявив він.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив: «Повірте, на зіткнення ніхто не піде».

Він закликав політичні сили узгодити свої позиції, додавши, що блокування трибуни та роботи - «це шлях до розбалансування крихкого миру, який є у Верховній Раді України».

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від БЮТ сьогодні заблокували президію, трибуну парламенту і урядову ложу. “Бютівці” наполягають на розгляді питання про перерозподіл комітетів Верховної Ради між коаліцією та опозицією.

Через блокування пленарне засідання досі не розпочалось.