Уряд ламає голову над новими антикорупційними законами

Через два місяці буде підготовлена й надана на розгляд Президентові України нова редакція пакета антикорупційних законів замість того, який мав набути чинності 1 січня 2011 року.

Про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ виданню «Дзеркало тижня» (№13 (793) 3 - 9 квітня 2010).

«Через два місяці буде нова редакція (пакета антикорупційних законів), яка буде запропонована Президентові. І члена виборчкому не притягатимуть до відповідальності тільки за те, що він пішов працювати в комісію, не звільнившись з колишнього місця роботи», - заявив міністр.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що нинішня редакція даного законодавчого пакета мала вкрай низьку якість і, в деяких випадках, швидше, стимулювала корупцію.

«Учергове можу засвідчити, що ці закони в прийнятій редакції направлені на сприяння корупції в правоохоронних органах і обмеження конституційних прав громадян», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2010 року Верховна Рада прийняла закон, яким передбачено перенести з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію Законів «Про принципи запобігання і протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за здійснення корупційних правопорушень» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відповідальність за корупційні правопорушення», прийнятих 11 червня 2009 року.

За перенесення дії антикорупційних законів виступала фракція Партії регіонів. О.ЛАВРИНОВИЧ, який тоді обіймав посаду першого заступника Голови ВР, відзначав, що відтермінування дії цих законів необхідне, оскільки вони містять норми, які «спрямовані проти більшості громадян України». За його словами, цими законами, по суті, був «відкритий фронт боротьби з усіма працівниками освітньої сфери, медицини, з усіма сумісниками, які працюють в приватному підприємництві».

11 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що в разі необхідності буде розглянуто можливість прискорення набрання чинності антикорупційних законів.