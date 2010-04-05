Президент Росії показав українському колезі свою красуню

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який сьогодні перебуває у Москві, зустрівся у державній резиденції «Горки» з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, інформує прес-служба глави Української держави.

Президент Росії зустрів В.ЯНУКОВИЧА на ґанку резиденції, після чого президенти двох країн пройшли до розташованої неподалік каплиці, де поставили свічки.

Президент України прийняв пропозицію Д.МЕДВЕДЄВА здійснити коротку прогулянку територією резиденції на раритетному автомобілі «Побєда», власником якого є Президент РФ, і який сам сів за кермо.

В прес-службі Президента України нагадують, що під час офіційного візиту до Москви В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ знайшли кілька хвилин, аби поговорити про своє спільне захоплення автоспортом, і саме тоді російський Президент сказав, що обов’язково покаже українському колезі свою красуню - «Побєду».

По завершенні автомобільної прогулянки відбулася двостороння зустріч, в ході якої глави двох держав обговорили перспективи українсько-російського співробітництва.