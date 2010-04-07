Ющенко про Януковича і Тимошенко: ці два ведмеді в один барліг не помістяться

Лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО допускає можливість переговорів своєї політичної сили з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо формування нової коаліції.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода”.

“Такі переговори можливі. А інакше навіщо йти в політику? Якщо ти хочеш, щоб твою думку було враховано в основах політичного курсу - ти повинен сідати й говорити. А якщо завтра твій принцип стане основою діяльності ЯНУКОВИЧА чи Миколи АЗАРОВА - то, вибачте, заради цього варто йти в політику”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про можливість об’єднання у коаліцію фракцій Партії регіонів, «Нашої України» і, можливо, Блоку Литвина, В.ЮЩЕНКО зауважив, що найскладнішим в цій конструкції буде знайти спільну мову не в економічній, а ідеологій сфері.

“Одна з перших проблем: як нам вирішити мовну політику? Це питання долі нації: або вона зміцнюється, або ж ми продовжуємо грати на двох платівках, поглиблюючи між собою відмінності”, - зазначив він.

На його думку, переговори між цими трьома політичними силами були б позитивним знаком суспільству. “Три сили, які представляють Схід і Захід України, - «НУ», ПР і БЛ - сіли б за стіл переговорів і сказали: «В нас є єдині національні пріоритети». Власне, для цього і треба займатися політикою. Але поки що ця дорога не прийнята”, - вважає лідер “Нашої України”.

Водночас В.ЮЩЕНКО не виключає сценарію, за яким після негативного рішення Конституційного Суду щодо формування існуючої більшості у парламенті буде створено коаліцію Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко.

Він назвав такий союз найжахливішим варіантом. “За цим альянсом стоїть Кремль. Цей союз конституційний - він дає більше 300 голосів. Ідея такої коаліції розроблялася ще в 2008 році. Ці сили споріднені. У них великі патрони. Той союз не відбувся через те, що його не допустили Президент, громадськість, журналісти. І через те, що ПР і БЮТ не змогли домовитись про розплід ключових посад - Президента і прем’єра”, - вважає В.ЮЩЕНКО.

“Якщо Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) піде за цим сценарієм, він повторить помилку ЮЩЕНКА. А моя ключова помилка - це ТИМОШЕНКО. Це персональна загроза для нього. Думаю, він це чудово розуміє. Ці два ведмеді в один барліг не помістяться”, - додав екс-Президент.