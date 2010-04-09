Експерт: Лавров у Києві демонструватиме сфери впливу Москви

Цими днями українську столицю має відвідати міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Щоправда, експерти не схильні очікувати від його приїзду прориву у розв’язанні застарілих двосторонніх проблем.

Сергій Лавров має намір незабаром завершити кар`єру міністра закордонних справ і вже не буде намагатися зрушити з місця накопичені двосторонні проблеми, сказав «Німецькій хвилі» політолог Віктор Небоженко. До того ж, на його думку, ані Київ, ані Москва досі так і не спромоглися створити перелік пріоритетів з подолання суперечностей між двом країнами.

А отже, проривів у таких питаннях, як завершення розподілу морського кордону чи майбутнє оренди української території російським Чорноморським флотом, чекати не слід, вважає експерт. За словами Небоженка, «всі чудово розуміють, що для вирішення накопичених за останні роки проблем потрібна копітка робота двосторонніх комісій, інтенсивна човникова дипломатія та багато інших зусиль».

Експерт не виключив, що візит Лаврова означатиме радше сигнал для Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки про те, що «зона геополітичного впливу Москви знову пролягає аж до західних кордонів України». Така демонстрація, на думку Небоженка, конче важлива для Кремля після підписання в Празі президентами США та Росії нової угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.