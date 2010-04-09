Табачник звалив питання дублювання фільмів українською на голову Азарова

Питання про обов`язкове дублювання фільмів українською мовою перебуває в компетенції уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК сказав у Москві на спільній прес-конференції з міністром освіти і науки Росії Андрієм ФУРСЕНКО.

«Чи буде скасоване дублювання, я не знаю. Це питання не моєї компетенції. Це питання Держтелерадіо і керівництва Кабінету міністрів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він вважає, що держава має підтримувати фінансово українське кіно, українську анімацію і дитячі фільми, а не забороняти громадянам дивитися фільми російською або англійською мовою.

Міністр повідомив, що має у своєму розпорядженні звернення кінопрокатників зі Львова, які судяться дотепер за втрачену вигоду, оскільки втратили до 30% глядачів. «Я вважаю, що держава не має в це втручатися – це питання прокату і ринку… Коли член політбюро товариш Щербицький відкрив у Києві наприкінці 70-х років кінотеатр, де в одному залі йшли фільми англійською, в іншому - французькою мовою, слава богу, у тодішньої преси вистачило розуму не обвинувачувати Щербицького в лобіюванні американського кінематографа», - сказав Д.ТАБАЧНИК.