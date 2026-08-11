Я також вимагаю компенсації від Ірану за всіх людей, яких вони вбили та поранили, - Трамп

Президент США повідомив, що доручив своїм представникам чітко врахувати це в будь-яких майбутніх переговорах.

Президент США Дональд Трамп у відповідь на вимогу Ірану компенсувати завдані збитки за останні 5 місяців військового конфлікту, заявив, що також вимагає відшкодування. Про це він написав в соцмережі Х.

Трамп запевнив, що під час переговорів з представниками Ірану умови компенсацій не обговорювалися.

"Але це цікава ідея, тому що тепер я також вимагаю компенсації від Ірану за всіх людей, яких вони вбили та тяжко поранили своїми бомбами та багатьма конфліктами, якими вони славляться", - зазначив очільник Білого дому.

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Він перерахував людей, загиблих від іранської зброї. Зокрема, це сім'ї на американському кораблі "Коул", а також тисячі інших, загиблих у бою.

На думку Трампа, Іран має також виплатити компенсацію сім'ям сотень тисяч невинних протестувальників, яких було вбито в цій країні протягом останніх 50 років.

"Не кажучи вже про 52000, які були вбиті за останні п'ять місяців. Я доручив своїм представникам чітко врахувати це в будь-яких майбутніх переговорах", - наголосив він.

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що WSJ з посиланням на американських чиновників повідомило, що Трамп був готовий завершити війну проти Ірану навіть без підписання ядерної угоди. Очільник Білого дому готувався до оголошення перемоги, якщо Тегеран повністю відкриє Ормузьку протоку. За словами чиновників, усі спроби США швидко вийти з війни з Іраном ускладнилися, коли Іран висунув жорсткі вимоги щодо відновлення судноплавства. Наразі Тегеран вимагає виплати мільярдів доларів репарацій, а також виведення військ США з регіону та зняття морської блокади.

Також ми писали, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн приватно закликав адміністрацію Трампа шукати спосіб завершити війну з Іраном. За словами трьох джерел, знайомих із ситуацією, на які посилається CNN, американський генерал вважає, що подальша військова ескалація може мати зворотний ефект. Прогнозується, що одних авіаударів навряд чи вистачить для досягнення заявлених цілей президента. Один зі співрозмовників CNN пояснив поведінку Кейна його прагненням захистити американських військових.

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