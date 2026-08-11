На Уралі та в Хабаровському краї загорілись два великі НПЗ

Один з НПЗ знаходиться в 1500 км від України.

В ніч на 11 серпня на Комсомольському нафтопереробному заводі (НПЗ), розташованому у Хабаровському краї РФ і який належить "Роснефті", спалахнула пожежа.

Як повідмив Телеграм-канал РASTRA, пожежу на території заводу в Комсомольську-на-Амурі помітили о 11:00 за місцевим часом. Причина займання наразі невідома. При цьому моніторинговий канал Supernova+ писав, що НПЗ у Хабаровському краї атакували українські дрони.

Цей НПЗ є одним з ключових постачальників нафтопродуктів на російському Далекому Сході, його проєктна потужність становить 8,5 млн тонн нафти на рік.

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Крім того, в Орську Оренбурзької області, який знаходиться за 1500 км від України, також спалахнула сильна пожежа на місцевому НПЗ.

За даними OSINT-каналів, мова йде про нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез". Там після вибухів спалахнула сильна пожежа.

У свою чергу мер Москви Сергій Собянін повідомив, що місто атакували понад 200 дронів. "У період з 20:30 10.08.2026 до 8:30 11.08.2026 у бік Московського регіону летіло 237 БПЛА", - написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, більшість безпілотників, звісно, була збита при чому "на далеких підступах", а 13 дронів було знищено на підльоті до Москви.

Удари по російський НПЗ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 серпня безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані, де розташований нафтопереробний завод. Цей НПЗ є одним з найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ.

А в ніч на 14 липня дрони атакували нафтопереробний завод "Газпромнефтехім Салават" у місті Салават (Башкортостан). Цей завод розташований приблизно за 1400 км від українсько-російського кордону.

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