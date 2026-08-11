Білорусь відправила військових до Китаю на спільні навчання

За даними Міністерства оборони Білорусі, маневри триватимуть до 24 серпня.

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі вирушили до Китаю для участі у спільних білорусько-китайських тактичних навчаннях "Стрімкий орел – 2026", повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Відомство розповіло, що навчання проходитимуть на полігоні повітряно-десантних військ Народно-визвольної армії Китаю у провінції Хубей. Зазначається, що маневри триватимуть до 24 серпня.

В Міноборони Білорусі проінформували, що основною темою навчань стане проведення спільної тактичної операції в міській місцевості. Військові з Білорусі та Китаю відпрацьовуватимуть десантування з парашутами, застосування безпілотних літальних апаратів та протидію дронам.

Відео дня

Окрім цього, вони будуть тренуватися збирати безпілотники, виконувати різні види стрільб, а також застосовувати навички міського та промислового альпінізму.

Повідомляється, що навчання будуть проходити в декілька етапів. Спочатку військовослужбовці прибудуть до району маневрів, отримають озброєння та проведуть пристрілку. Далі вони пройдуть індивідуальну підготовку та злагодження відділень і груп.

Згодом білоруські та китайські військові сформують зведений підрозділ і відпрацюють спільні тактичні завдання.

Примітно, що білоруський контингент прямуватиме до Китаю через російські Новосибірськ і Владивосток. Літак здійснить проміжні посадки для дозаправлення, а загальний час польоту становитиме близько 23–24 годин.

Варто зазначити, що це не перші спільні навчання Білорусі та Китаю, в 2024 році вони проходили на території Білорусі поблизу міста Брест. Це приблизно за 210 кілометрів від Варшави та за 65 кілометрів від кордону Мінська з Україною.

Білорусь і Росія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами командувача сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександра Ільюкевича, Білорусь почала створювати нову десантно-штурмову бригаду поблизу кордону з Україною. Відомо, що підрозділ розташують за 40 кілометрів від нього. Ільюкевич зазначив, що вже створено один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Він додав, що паралельно триває комплектування підрозділів бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки. Дислокуватиметься з'єднання поблизу Гомеля – міста, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

Також ми писали, що керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук не виключив, що Росія може спробувати залучити до війни білоруську армію всупереч волі Олександра Лукашенка, якщо їй знадобиться швидко збільшити чисельність військ. Лакійчук зазначив, що Росія може щомісяця залучати 30–35 тисяч цивільних, перетворюючи їх на військових. Він пояснив, що ворог має вибір: або поповнювати поточні втрати й таким чином підтримувати боєздатність підрозділів, або накопичувати резерви. Виконувати обидва завдання одночасно росіяни не можуть.

Вас також можуть зацікавити новини: