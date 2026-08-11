У російському Воронежі після атаки догорає склад Wildberries (відео)

Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Воронежі дронами FP-1.

У Росії вночі було атаковано логістичний комплекс Wildberries у Воронежі, там спалахнула сильна пожежа, і, судячи з відео та коментарів місцевих мешканців, він повністю знищений.

Мешканці Воронежа та області повідомляли про вибухи, пізніше компанія Wildberries підтвердила атаку на склад та евакуацію персоналу.

"Логістичні об’єкти компанії у Воронезькій області евакуйовано відповідно до вимог безпеки", – заявили у пресслужбі компанії.

Відео дня

За даними ASTRA, горить територія логістичного комплексу Wildberries у селі Олександрівка поблизу Воронежа. На відео з соцмереж видно, що склад повністю охоплений полум’ям, місцеві жителі пишуть, що він, судячи з усього, повністю знищений.

"Коротше кажучи, на WB більше нічого не замовляйте, у Воронежі WB більше немає", – ділиться один із них на відео.

Логістичний комплекс Wildberries у селі Олександрівка був повністю відкритий у листопаді 2025 року. Площа комплексу становить 152,9 тис. кв. м, обсяг зберігання – понад 90 млн товарних позицій.

У будівництво об’єкта було вкладено близько 11 млрд рублів.

Оновлено 8.46. У Fire Point заявили, що Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Воронежі українськими БПЛА FP-1.

"Логістичний комплекс Wildberries – один із найбільших об’єктів компанії в регіоні. Його площа становить близько 156 000 м², а місткість – понад 90 млн одиниць товарів. Через хаб проходить до 1,8 млн товарів на день", - йдеться у повідомленні.

Атаки на WB

Україна послідовно знищує склади Wildberries по всій Росії.

Так, 7 серпня повідомлялося, що українські БПЛА долетіли до Уралу й вразили логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі. Варто зазначити, що відстань від українського кордону до цього об’єкта становить близько 2000 кілометрів.

А 5 серпня удар припав на склад Wildberries в Олексині Тульської області. Він забезпечував постачання товарів до Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших областей центральної Росії, а також частково розвантажував логістичні потужності Московського регіону.

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