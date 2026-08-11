Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею, – WP

Таємна місія була проведена без відома журналістів та деяких співробітників Білого дому, які вважали, що перебувають на одному літаку з президентом.

Президент США Дональд Трамп покинув Туреччину після саміту НАТО минулого місяця в рамках ретельно спланованої секретної операції, а не згідно з протоколом, щоб уникнути загрози замаху. Як дізналося видання The Washington Post, Трампа сховали у фургоні з їжею в аеропорту, а потім таємно доставили на військовий літак.

Трамп прибув до Туреччини на літаку 747-8, наданому Катаром. Однак після саміту НАТО він оголосив, що скористається "колишнім Air Force One", а не катарським літаком – з міркувань безпеки.

В Анкарі Трамп піднявся на борт старого літака Air Force One перед телекамерами. Однак через кілька хвилин його таємно перевезли на менший літак – C-32A ВПС США. Для цього було використано вантажівку кейтерингової служби аеропорту, яка застосовується для доставки їжі та припасів перед польотом.

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"Щоб покинути літак непоміченим для тих, хто не брав участі в операції, Трамп і кілька помічників піднялися на борт вантажівки для кейтерингу, яку за допомогою гідравліки підняли до борту літака й встановили біля дверей на протилежному боці від входу в Air Force One", – йдеться в статті.

За даними співрозмовників WP, таємна місія була проведена без відома журналістів та деяких співробітників Білого дому, які вважали, що перебувають на одному літаку з президентом.

Як зазначає видання, рішення провести таку операцію було пов’язане з побоюваннями щодо можливого нападу Ірану на президента або його літак. При цьому Туреччина, де проходив саміт НАТО, межує з Іраном, що додатково впливало на оцінку ризиків.

Це не перший випадок, коли для захисту американських президентів використовується маскування маршруту.

Так, у березні 2000 року президент Білл Клінтон під час візиту до Пакистану вийшов зі звичайного білого літака, а основний "Air Force One" використовували для введення в оману спостерігачів.

Як повідомив американський чиновник, який відмовився вдаватися в подробиці, за останні 30 років "Air Force One" використовувався як приманка для президента через серйозну загрозу або тому, що він летів у небезпечне місце. Цей літак відрізняється високим рівнем захисту, але при цьому добре помітний, тому перевезення президента на іншому літаку може вважатися безпечнішим.

Трамп і війна в Ірані

Раніше ЗМІ писали, що Трамп був готовий завершити війну проти Ірану навіть без підписання ядерної угоди, якщо Тегеран повністю відкриє Ормузьку протоку. Однак усі спроби США швидко вийти з війни з Іраном ускладнилися, коли Іран висунув жорсткі вимоги щодо відновлення судноплавства. Наразі Тегеран вимагає виплати мільярдів доларів репарацій, а також виведення військ США з регіону та зняття морської блокади.

У свою чергу Дональд Трамп у відповідь на вимогу Ірану компенсувати збитки, завдані за останні 5 місяців військового конфлікту, заявив, що також вимагає відшкодування.

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