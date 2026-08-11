У Києві балістика влучила на території дитячої лікарні: в ДСНС показали наслідки атаки

Діти і медики перебували в укритті.

Сьогодні вночі росіяни атакували Київ балістикою, спалахнули пожежі, є постраждалий.

Невдовзі після півночі у столиці було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичних ракет і майже зразу пролунали вибухи.

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Шевченківському районі сталося загоряння складських приміщень, повідомлялося про одного постраждалого.

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Вже вранці наслідки атаки по Києву показали в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що в Шевченківському районі сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень.

"На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. На щастя діти та медики перебували в укритті. Без жертв та постраждалих", - розповіли у службі.

Також на іншій локації у Шевченківському районі сталася пожежа та руйнування у складському приміщенні на площі 1200 кв. м. Внаслідок влучання було виявлено 1 постраждалу особу.

Російські атаки - новини

Вночі росіяни також атакували Запоріжжя. Ворог вдарив по місту ракетами та авіабомбами. Були атаковані промислові об'єкти та інфраструктура. За останніми даними, у Запоріжжі шість людей загинули, 19 - поранені. Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі.

Раніше експерт Олександр Мусієнко заявив, що з точки зору повітряних ударів Київ став прифронтовим містом, до якого РФ може діставати ракетами з комплексів ППО С-400.

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