Власник Tesla знайшов простий спосіб заряджати акумулятор електромобіля прямо під час руху

Секрет полягає в одній із найкорисніших функцій сучасних електромобілів.

Власник електромобіля Tesla Model 3 виявив напрочуд простий спосіб підзарядити його акумуляторну батарею прямо під час руху. Для цього не потрібно підключатися до зарядного пристрою, пише Supercar Blondie.

Зазначається, що для цього способу потрібні висота та сила тяжіння. Під час одного особливо довгого спуску з гори чоловік помітив, що рівень заряду батареї зріс на 8%, перетворивши звичайну поїздку під ухил на несподівану сесію заряджання.

Чоловік поділився своїм досвідом на Reddit, розповівши, що його Tesla Model 3 Highland Long Range RWD 2024 року зарядилася на 8% після спуску приблизно на 1,8 км. Інші власники електромобілів захотіли дізнатися, як вони можуть заряджатися, просто спускаючись з гори.

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У виданні наголосили, що відповіддю є рекуперативне гальмування. Це одна з найкорисніших функцій, вбудованих у сучасні електромобілі.

Замість того, щоб дозволяти всій енергії, що утворюється під час уповільнення, розсіюватися у вигляді тепла через звичайні гальма, електромобіль може рекуперувати частину цієї енергії та направляти її назад у акумулятор.

Хитрість полягає в тому, що електродвигун фактично може працювати в зворотному режимі як генератор. Під час прискорення енергія з акумулятора живить електродвигун, який обертає колеса й приводить автомобіль у рух, але під час відпускання педалі газу або натискання на гальмо, колеса, що обертаються, у свою чергу, можуть обертати електродвигун, змушуючи його генерувати енергію.

Потім ця електрика проходить через силову електроніку автомобіля і повертається в акумулятор. По суті, автомобіль перетворює частину свого руху назад на електричну енергію.

Спуск з пагорба робить цей процес ще цікавішим, оскільки сила тяжіння постійно тягне автомобіль вниз. Електромобіль отримує потенційну енергію за рахунок висоти над рівнем моря, яка під час спуску перетворюється на кінетичну енергію. Рекуперативне гальмування дозволяє уловлювати частину цієї енергії, замість того щоб марнувати її у вигляді тепла.

Один із коментаторів на Reddit розповів, що піднявся на своїй Model 3 на вершину Пайкс-Пік у Колорадо, досягнувши висоти 4,3 кілометра. За його словами, він прибув туди з 37% заряду батареї, а спустився з 48%, якимось чином додавши 11% під час спуску.

Інший власник Tesla поділився ще більш вражаючим прикладом із поїздки на лижах. Він згадав, що вирушив із 30% заряду батареї, прибув до гостьового будиночка з 11%, а потім повернувся додому, маючи все ще 11% заряду. Під час спуску було відновлено достатньо енергії, щоб фактично компенсувати енергію, витрачену на підйом.

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