Сотні за ніч: Al Jazeera розповіла, як українські військові запускають дрони по Росії

Під час однієї з операцій журналісти спостерігали, як українські військові всього за п’ять хвилин запустили шість дронів.

Україна посилює удари дальнобійними дронами по об’єктах на території Росії та розраховує, що це завдаватиме шкоди російській економіці, посилюватиме страх серед населення та змушуватиме росіян відчувати наслідки війни.

Про це повідомляє Al Jazeera, журналісти якої отримали рідкісний доступ до українського підрозділу безпілотників. За даними телеканалу, українські військові використовують дрони, які можуть пролітати тисячі кілометрів. Останнім часом цілі атак іноді знаходилися на відстані понад 2500 км від України.

Під час однієї з операцій журналісти спостерігали, як українські військові всього за п’ять хвилин запустили шість дронів. Після старту безпілотник набирає висоту й летить зі швидкістю близько 160 км/год. Керування апаратом після виходу на крейсерську висоту може здійснюватися з іншої точки України з використанням супутникової навігації.

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Телеканал зазначив, що під час планування маршрутів українські військові враховують розташування російських засобів ППО. Отримані дані дозволяють прокладати маршрути таким чином, щоб підвищити ймовірність проходження безпілотників до цілі.

Київ виробляє власні далекобійні дрони

Журналісти зазначили, що масштаби застосування дронів дальнього радіусу дії суттєво зросли, оскільки Україна тепер сама виробляє сотні ударних БПЛА.

Телеканал нагадав, що після того, як навесні Україна почала посилювати такі удари, деякі західні союзники закликали її до стриманості. Незважаючи на це, Київ продовжив кампанію.

"Це як боксерський поєдинок"

Телеканал зазначив, що для українських операторів далекобійних безпілотників такі запуски стають звичною частиною війни.

При цьому самі військові змушені постійно змінювати позиції. Кожен спалах під час запуску може викрити місце стартового майданчика ворогу.

Командир підрозділу полковник із позивним Рей порівняв протистояння з боксерським поєдинком, де в міру затягування війни дедалі більшу роль відіграє моральний дух:

"У перших 10 раундах важливий професіоналізм. Але в останніх двох чемпіонських раундах важливий і моральний дух".

За його словами, можливість завдавати ударів углиб Росії позитивно впливає на українських військових і зміцнює їхню впевненість у перемозі.

"Усе зводиться до одного питання: навіщо ми це робимо? Гадаю, росіяни досі не знають, навіщо вони це роблять. Але наші хлопці чітко розуміють, для чого все це потрібно – тому що ми захищаємо наш народ і нашу землю", – сказав Рей.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 серпня безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів.

А в ніч на 8 серпня українські БПЛА атакували великі російські нафтопереробні заводи: Сизранський у Самарській області та Ільський у Краснодарському краї.

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