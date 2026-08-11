Росіяни масовано атакували Запоріжжя: спалахнули пожежі, багато загиблих та поранених

Вночі балістика летіла також на Київ.

Вночі російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю, виникли пожежі, є жертви. Про наслідки атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що по Запоріжжю вдарили російські ракети та авіабомби. Ворог атакував промислові об'єкти та інфраструктуру, пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі.

"Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, є знеструмлення, виникли пожежі", - повідомив він.

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Спочатку Федоров повідомляв про двох поранених, але пізніше стало відомо, що кількість жертв та постраждалих значно зросла.

"П'ять людей загинули, ще 20 поранені: на жаль, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив голова ОВА.

Оновлено 7.10. За останніми даними, у Запоріжжі шість людей загинули, 19 - поранені. Пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі.

Крім того, балістика вночі летіла на Київ.

За даними Київської МВА, у Шевченківському районі сталося загоряння складських приміщень, відомо про одного потерпілого.

Російські атаки по Україні - останні новини

Вранці 9 серпня російська армія завдала удару по Салтівському району Харкова. Ворожий дрон влучив у 10-поверховий житловий будинок – зруйновано поверхи з 7-го по 10-й ,постраждали майже два десятки людей.

Також 9 серпня росіяни атакували Одещину дронами та ракетами. Було багато поранених, повідомлялось про перебої зі світлом і водою.

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