Ціни на відпочинок у Хорватії розлютили навіть місцевих: за піцу просять 32 євро

Вартість одного шматочка стала приводом для гострої дискусії в мережі.

Ціни на хорватському узбережжі підняли хвилю обурення. Приводом стало відео туристки, яка розповіла, скільки коштувала їй звичайна піца в старому місті на острові Хвар, передає Blikk.

Жінка на ім'я Ясна виклала відео, у якому зізналася, що за велику піцу в місцевій піцерії Alfonso вона віддала 22 євро. Публікацію підхопив Zagreb.info, і під допис одразу посипалися коментарі – думки користувачів розділилися.

Дехто вважає таку суму завищеною, інші ж почали ділитися власним досвідом відпочинку на узбережжі.

Відео дня

Один із користувачів навіть порівняв хорватські ціни з південноіталійськими:

"Південна Італія, ресторан Ercolano: піца 7,50 €, пиво 3 €. Пляшка італійського білого вина – 10 €. Просто маленька їжа для роздумів".

Інший коментатор згадав свою поїздку на острів Віс. Сам острів йому сподобався, а от ціни – ні. Він розповів, що семигодинна прогулянка на моторному човні з відвідуванням трьох печер та двох пляжів коштує 120 євро, і це без обіду. За вхід в одну з печер плавом, без човна, додатково просять 15 євро.

"На хорватському узбережжі мене більше не побачать! Є й інші красиві місця, але там дешевше", – написав він, додавши, що не шкодує про екскурсію, але вважає ціну надто високою.

Були й ті, кому набридли скарги на рахунки з відпочинку.

"Чесно кажучи, ці рахунки та ціни вже набридли. Кожен їде туди, де його влаштовують і їжа, і ціни", – написав один із користувачів.

Дехто пояснив ситуацію просто: поки є туристи, готові платити такі гроші, ціни нікуди не подінуться.

Місцеві мешканці не мовчали

Різкіше висловилася жінка, яка переконана, що місцеві мешканці ніколи не платитимуть таких сум:

"Нам, місцевим, навіть на думку не спадає платити за їхні "грабежі". Поки є вівці, буде і вовна. Вони думають, що за чотири місяці сезону, як раніше, зможуть купити квартиру в Загребі. Ці часи давно минули".

Знайшлися й ті, хто перекладає відповідальність на самих туристів: за словами одного з користувачів, люди люблять хвалитися великими рахунками, щоб потім обговорювати їх у соцмережах, а ціна кави на набережній Хвара природно відрізняється від ціни в нетуристичному місті.

Острів Брач претендує на "рекорд"

Якщо комусь 22 євро за піцу здалися забагато, то один із читачів стверджує, що на острові Брач ціни ще вищі:

"На Брачі можна купити піцу за 32 євро – якщо не влаштовує, двері відчинені", – написав він.

Ще один користувач висловився коротко й іронічно: припустив, що деякі туристи навмисно шукають привід поскаржитися на високі ціни, аби потім розповісти цю історію в соцмережах.

Куди поїхати

Раніше досвідчена туристка назвала найкращі місця для соло-відпочинку 40+. Мандрівниця зізнається, що завжди любила подорожувати наодинці з рюкзаком за плечима заради гострих відчуттів від пригод. Однак з роками вона дещо змінила пріоритети.

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