Янукович у Вашингтоні зустрівся з Ху Цзіньтао

У Вашингтоні у понеділок відбулася зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з головою Китайської Народної Республіки Ху ЦЗІНЬТАО.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Лідер КНР високо оцінив можливість обговорити зі своїм українським колегою взаємини України та Китаю. Х.ЦЗІНЬТАО також привітав В.ЯНУКОВИЧА з обранням на посаду Президента України.

«Протягом багатьох років Ви приділяли увагу розвитку українсько-китайських відносин. Я це високо ціную. Користуючись нагодою, хотів би обмінятися думками з питань українсько-китайських відносин, що становлять взаємний інтерес», – сказав Х.ЦЗІНЬТАО.

Зі свого боку Президент України високо оцінив успіхи, яких досяг Китай у своєму розвиткові. «Сьогодні настав новий етап розвитку України, і разом з ним – новий етап у розвитку українсько-китайських відносин. Настав час активізувати наші відносини і відновити політичний діалог. В Україні все для цього є. Зокрема – політична стабільність», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.